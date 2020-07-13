Lise tercihleri ne zaman yapılacak? | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak
Lise tercihlerinin başlayacağı tarih | 20 Haziran Cumartesi günü LGS yapıldı. Koronavirüs gölgesinde yapılan LGS'nin ardından sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Öğrenciler yaklaşık puanlarını hesaplarken resmi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenciler ayrıca lise tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
8. sınıf öğrencileri hayallerini süsleyen liseye yerleşebilmek için 20 Haziran Cumartesi günü LGS’ye girdi. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını ve tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Lise tercihleri ne zaman yapılacak? | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak
Öğrencilerin merakla beklediği konuda açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.