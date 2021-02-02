Lise sınavları ne zaman yapılacak? Son dakika birinci dönem lise sınav tarihi
Korona sıalgını nedeniyle birinci dönem sınavları ertelenmişti. Yarıyıl taili için karne alan öğrenciler birinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu. Bakan Selçuk, lise sınavlarının yarıyıl tatilinden sonra yapılacağını açıklamıştı. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte lise sınav tarihi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlarına ilişkin de öğrencilerin merakını giderdi. Bakan Selçuk, “15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da yüz yüze açma kararı verdik. İlkokullarımız seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta tam zamanlı başlayacak, Bilim Kurulu'nun öngördüğü şekilde sınıflarında yerlerini alacaklar. Lise öğrencilerimizin sınavları Mart'ta yapılacak.” dedi. Bakan Selçuk şunları söyledi: