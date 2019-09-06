Lise öğrencisi evinin önüne kurduğu kütüphaneyle kitaplarını paylaşıyor

Bolu’da lise öğrencisi Buket Varilci, Amerika’da gördüğü küçük kütüphane projesini evinin önüne kurarak, okuduğu kitaplarını diğer insanlarla ücretsiz olarak paylaşıyor.

Bolu’da, İzzet Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Buket Varilci, geçtiğimiz yıl öğrenim görmek için Amerika’ya gitti. Amerika’da yaşadığı evden okula giderken neredeyse her evin önünde küçük kütüphaneler olduğunu gören Varilci, yaptığı araştırmada, insanların okuduğu kitapları evlerinin önüne kurduğu küçük kütüphanelerde diğer insanlarla paylaştığını öğrendi. Projeyi çok beğenen Varilci, Amerika’daki öğrenimini tamamlayarak Bolu’ya döndükten sonra gördüklerini babasına da anlatarak, evlerinin önüne küçük bir kütüphane kurmak istediğini söyledi. Babasıyla birlikte küçük bir kütüphane yaparak evinin önüne koyan Buket Varilci, okuduğu kitapları diğer insanlarla paylaşmaya başladı.

“Kitapları izinsiz alabilirler”

Kurduğu kütüphaneden alınan kitapların geri getirilmesine gerek olmadığını ama tek isteğinin insanların da bu kütüphane kitap koymasını istediğini söyleyen Buket Varilci, “Türkiye’ye döndükten sonra bizim evimizde de çok fazla okunmuş ve artık nereye koyacağımızı bilemediğimiz kitaplarımız olduğunu farkettim. Bu kütüphane fikrimi babama sundum. O da kabul etti ve birlikte bu kütüphaneyi yaptık. İsmini “Bedava kütüphane” koyduk. Kütüphaneler kitapları bedava veriyor ama 15-20 gün sonra kitapları bu kütüphanelere geri vermeniz gerekiyor. Ama bu projede böyle bir şey yok. Buradan özgür ve izinsiz bir şekilde kitapları alabiliyorsunuz. Tek isteğim, bu kütüphanelerdeki kitapları aldıktan sonra yerlerine evlerinizde kullandığınız ve diğer insanlarla paylaşmayı düşündüğünüz kitapları koymanızı istiyorum” dedi.

“Umarım proje diğer şehirlerde de başlar”

Projesini Bolu Belediyesi’ne de sunduğunu ve belediyenin de projeyi yaygınlaştıracağını belirten Varilci, “Bu projeyi Bolu’da başlatmaya çalışıyorum. Umarım bu proje Türkiye’nin diğer şehirlerinde de başlar. Bizim evin önünden geçen çocukları gördüğümde hepsi ne olduğunu merak ediyor. Ama çevremizde böyle bir şey olmadığı için her ne kadar üzerinde ‘al, oku, getir’ de yazsa almaya çekiniyorlar. Buradan özgürce istediğiniz kitabı alabilirsiniz. Şu an Bolu’da sadece bir tane olduğu için çok sirkülasyon içinde olamadık daha. Ama Bolu Belediyesi ile konuştuk. Onlar da bu küçük kütüphanelerden inşa edecekler. Ondan sonra umarım ki bizde de sirkülasyon olmaya başlayacak” şeklinde konuştu.