Lise öğrencilerine yönelik uluslararası yazılım eğitimleri erişime açıldı

Lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Lise öğrencilerinin yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programları erişime açıldı.

Liseliler burada mı?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, Google ve Cisco iş birliğinde, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik bilişim teknolojileri alanında uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlendiklerini, bu eğitimleri lise kademesindeki öğrencilere de açtıklarını ifade etti.

"Öğrencilerimiz için başlatılan bu eğitimlere, Android mobil uygulama geliştirmek için gerekli teorik bilgiler ile programlama dillerini öğrenecekleri ve bol bol pratik yaparak eğlenceli ve öğretici uygulamalar yazacakları üç yeni eğitim daha eklendi." bilgisini veren Selçuk, şunları kaydetti: "Google iş birliğinde 'Flutter ile Yazılım Geliştirme' ve 'Kotlin ile Yazılım Geliştirme' android uygulama eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden tüm öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açıldı. Google ve Cisco iş birliğinde hazırlanan bu programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz."

Açık kaynak kodlu 2 farklı yazılım erişimde

"Flutter ile Yazılım Geliştirme" Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuşya ve web için uygulamalar geliştirmek amacıyla kullanılan ve birden çok platformda çalışan uygulamalar geliştirilebilen, açık kaynaklı bir yazılım geliştirme kiti olma özelliğini taşıyor.

Flutter'da yazılan kodlar ile eş zamanlı, hem Android hem de IOS işletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulama hazırlamak mümkün. Bu eğitim ile öğrenciler, kendi uygulamalarını yazabilecek ve geleceğin eğitim araçlarını geliştirme fırsatı yakalayacak.

Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere birçok büyük uygulamanın da kod yapısını oluşturan "Kotlin" programlama dili ise açık kaynak kodlu, nesneye yönelik programlama imkanı sunan, Android cihazlar için yüksek performansa sahip uygulamalar geliştirmeyi sağlıyor.

Gelişmiş kütüphane yapısı, Java başta olmak üzere diğer kod kütüphaneleri ile uyumluluğu ve az kod ile çok gelişmiş ve kararlı uygulamalar yapılmasına olanak tanıyor.

Program kapsamında, Cisco iş birliğiyle, en çok kullanılan programlama dillerinden olan "Python" eğitimi de uluslararası sertifikalı öğretmenler tarafından verilecek.