Lise nakil tarihleri 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? MEB lise nakilleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Açık öğretim lise nakil tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Yurt dışı nakilleri nasıl yapılacak?

Yurt dışı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 8’inci sınıfı bitiren ve Merkezî Sınav Puanı bulunmayan öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27’nci Maddesi ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yapılacaktır. Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr. internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 05-16 Temmuz 2021 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu için tıklayın