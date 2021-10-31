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Eğitim Lise ek sorumluluk sınavı yapılacak mı ne zaman yapılacak? 2021 2022 MEB 10, 11 ve 12. sınıf ek sorumluluk sınav tarihi
Eğitim

Lise ek sorumluluk sınavı yapılacak mı ne zaman yapılacak? 2021 2022 MEB 10, 11 ve 12. sınıf ek sorumluluk sınav tarihi

Lise ek sorumluluk sınavı var mı? 2021 2022 lise ek sorumluluk sınavı yapılacak mı, ne zaman yaplacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10, 11 ve 12. sınıftan mezun olamayanların merakla beklediği ek sorumluluk sınavı tarihlerini açıkladı. MEB ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere yapılacağını açıkladı. Peki ek sorumluluk sınavı ne zaman? Lise 10, 11 ve 12. sınıf ek sorumluluk sınav tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 15:06:00 - 2021-10-31 15:09:17
Lise ek sorumluluk sınavı yapılacak mı ne zaman yapılacak? 2021 2022 MEB 10, 11 ve 12. sınıf ek sorumluluk sınav tarihi

Sorumluluk sınavı ne zaman? Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları iki haftaya yayılarak 1 Eylül-12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Lise sorumluluk sınavı sonrası hem öğrenciler hem de veliler sorumluluk ek sınavının olup olmayacağını merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Mille Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim yılı lise ek sorumluluk sınavı yapacak.

Lise ek sorumluluk sınavı hangi sınaflara var?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı. 

Lise ek sorumluluk sınavı ne zaman 2021 2022?

Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi. Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.

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