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Eğitim Lise diplomaları ne zaman verilecek?
Eğitim

Lise diplomaları ne zaman verilecek?

Lise son sınıfa giden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim-öğretim hayatının bitmesiyle beraber diplomalarını ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Peki, Lise diploması ne zaman verilecek? 2021 Ortaokul diploması nasıl alınır? İşte lise mezuniyet belgesi sorgulama e-Devlet...

Yeniakit Publisher
2021-07-01 23:19:00 -
Lise diplomaları ne zaman verilecek?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma sona erecek. Peki, buna göre mezun olan öğrenciler diplomalarını nasıl, nereden alacak? İşte detaylar...

Lise diplomaları ne zaman verilecek?

e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı.

Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

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