2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma sona erecek. Peki, buna göre mezun olan öğrenciler diplomalarını nasıl, nereden alacak? İşte detaylar...

Lise diplomaları ne zaman verilecek?

e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı.

Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.