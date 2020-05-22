Lise dezenfektan üretimine başladı

Sivas Meslek Teknik Anadolu Lisesi dezenfekten üretimine başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, I. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dezenfektan üretimi yapılan atölyeyi gezdi. Okul Müdürü Recai Gülez’den üretimle ilgili bilgiler alan Vali Ayhan, atölyede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde üretim yapıldığını söyledi.

Vali Salih Ayhan, Türkiye’de Korona virüs ile mücadelede topyekûn seferberlik ilan edildiğini ifade ederek, herkesin bireysel olarak önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Salgın döneminin en önemli kahramanlarından birinin dezenfektan üretimi yapan Meslek Liseleri olduğunu anlatan Vali Ayhan, meslek liselerinde çok güzel başarı hikâyeleri ile karşılaştıklarını söyledi.

Sivas Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin bu zor dönemde etkin rol aldığını anlatan Vali Ayhan, “Mesleki Eğitimde Değişim Dönüşüm” projesi kapsamında; ORAN Kalkınma Ajansının destekleriyle okulun atölyesinin yenilenerek, zamanın şartlarına uygun şekilde dezenfektan maddesi üretimi yapıldığını ifade etti.

İlk Dezenfektanlar Liselere Giriş Sınavında Kullanılacak

Eğitimde hem teorik hem de pratik olarak yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Vali Ayhan, "Atölyemizde toplumsal ihtiyacımızı giderme noktasında önemli bir çalışma yapılıyor. Bu okulumuz, I. Organize Sanayi Bölgesine yer alan fabrikalarımıza hem de eğitim camiasına katkı sağlayacak, birbirine köprü olacak." dedi.

MELİS markasıyla üretilen dezenfektanların ilk kullanımlarının Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere verileceğini anlatan Vali Ayhan, "Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.