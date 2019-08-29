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Lisansüstü eğitim için sözlü sınava girecekler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile lisansüstü öğrenim için yurt dışında eğitim alacak adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar, "https://rebus.meb.gov.tr/" adresinden açıklandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
Lisansüstü eğitim için sözlü sınava girecekler açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, lisansüstü öğrenim için yurt dışında eğitim alacak adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar, sonuçlarını, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS - https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebilecekler.

Adaylar, REBUS giriş ekranında "2019 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız" bölümünden sisteme giriş yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar daha sonra açıklanacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
  1. meb
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