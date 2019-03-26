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Lisanslı elektrik üretimi ocakta azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalışla 25 milyon 623 bin megavatsaate geriledi - Bu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 2,7 artarak 43 milyon 786 bine ulaştı

26 Mart 2019 Salı 10:59
Lisanslı elektrik üretimi ocakta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalışla 25 milyon 623 bin megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Ocak Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 21,4'ü doğal gaz, yüzde 21,3'ü barajlı hidrolik, yüzde 19,9'u ithal kömür, yüzde 13,9'u linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş ve sıvılaştırılmış doğal gaz izledi.

Lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 azalışla 25 milyon 623 bin megavatsaate düştü.

Ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,04 artışla 83 bin 386 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,6'sı barajlı hidroelektrik, yüzde 11,7'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

- Faturalanan tüketim miktarı arttı

Ocakta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 43 milyon 787 bine ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalışla 19 milyon 218 bin megavatsaate geriledi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 38,3'ü sanayi, yüzde 30,8'i ticarethane ve yüzde 27,8'i de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketim tde arımsal sulama ve aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:59
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