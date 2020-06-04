Lisanslı depoda 2023 hedefi 140
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsa başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizen Pakdemirli, kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep fıstığının lisanslı depolarda muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Pakdemirli, “Halihazırda lisans alan 91 lisanslı depo işletmesinin toplam depolama kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon ton. Hedefimiz 2023’te 140 lisanslı depo işletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon ton aralığına çıkarmaktır” dedi.