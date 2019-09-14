Lirik sözün bestecisi Zeki Duygulu anısına düzenlenecek

Milas Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen “Sanat Edebiyat Günleri“ etkinlikleri 20-21 Eylül tarihleri arasında başlıyor.

Her yıl Milas doğumlu ünlü isimler adına Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Sanat Edebiyat Günleri Sempozyumu’nda bu yıl Milas doğumlu Zeki Duygulu konu oluyor. “Lirik Sözün Bestecisi Zeki Duygulu” adı altında gerçekleşecek ve birçok akademisyenin konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda Metin Duygulu ve Milas Musiki Derneğince de Zeki Duygulunun besteleri seslendirilecek.

Sempozyumun açılış konuşması Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından yapılacak. İki gün sürecek sempozyumun moderatörlüğünü ise Halim Şafak Şanlıdağ üstleniyor. Sempozyum programı kapsamında Şirvan Güneri, Cengiz Kılıç ve Gülay Tuncer Zeki Duygulu’ya ait şarkıları seslendirecek.

Sempozyumda ayrıca Milas Belediyesi kültür yayınları arasında yerini alana ve Zeki Duygulu anısına bastırılan“Lirik Sözün Bestecisi “ adlı kitabın tanıtımı yapılacak.