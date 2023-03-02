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Spor Lionel Messi öyle bir şey yaptı ki.. Duyanlar kulaklarına inanamadı!
Spor

Lionel Messi öyle bir şey yaptı ki.. Duyanlar kulaklarına inanamadı!

Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Katar'da Dünya Kupası kazanan takım arkadaşlarına 24 karatlık iPhone hediye etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 12:15:00 - 2023-03-02 12:15:40
Lionel Messi öyle bir şey yaptı ki.. Duyanlar kulaklarına inanamadı!

Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Katar'da Dünya Kupası kazanan takım arkadaşlarına 24 karatlık iPhone hediye etti.

Lionel Messi, Dünya Kupası zaferi elde eden Arjantin Milli Takımı’ndaki arkadaşları ve çalışanları için altın kaplama 35 iPhone telefona 175 bin pound ödedi.

24 karatlık altın iPhone

Arjantinli yıldız, takımın her üyesi için 24 karatlık cihazları sipariş etti ve cumartesi günü Paris’teki dairesine teslim ettirdi.

Her telefonun üzerinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin logosu yer aldı. Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, “Lionel, en gururlu anını kutlamak için özel ve gösterişli bir şey yapmak istedi. Girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar.” ifadelerini kullandı.


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iDesign Gold CEO’su Ben Lyons şu sözleri kullandı:

“Lionel sadece GOAT değil, aynı zamanda iDesign Gold’un en sadık müşterilerinden biri ve Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyuncular ve personel için özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesinden istemediğini söyledi. Bu yüzden, isimlerinin yazılı olduğu altın renkli iPhone’lar önerdim ve bu fikre bayıldı.”

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’na liderlik eden 35 yaşındaki Lionel Messi, şampiyonluğa ulaştıkları turnuvanın oyuncusu seçildi.

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