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Spor Lionel Messi, Inter Miami kariyerine golle başladı
Spor

Lionel Messi, Inter Miami kariyerine golle başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 12:55:00 -
Lionel Messi, Inter Miami kariyerine golle başladı

MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarsmayı başardı. Arjantinli futbolcu, Inter Miami'nin Cruz Azul'u 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü kaydetti.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası grup maçında, ABD'nin Inter Miami takımı, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı'nda konuk etti. Karşılamanın ilk yarısını Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Cruz Azul, 65. dakikada Carlos Antuna'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 54. dakikada Benjamin Cremaschi'nin yerine dahil olan 36 yaşındaki Messi, 90+4. dakikada frikikten attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Messi'yi canlı izleyebilmek adına Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, tenisin efsane isimlerinden Serena Williams gibi isimler karşılaşmayı tribünden takip etti.

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