Linnes, Fernando ve Diagne’nin son durumu

Galatasaray’da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı Akhisarspor müsabakasının 21 kişilik kadrosunda yer almıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile mücadele edecek olan Galatasaray’da Martin Linnes, Fernando Reges ile Mbaye Diagne, sakatlıklarından ötürü 21 kişilik maç kadrosunda yer almıyor. Linnes sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanmasından dolayı, Fernando UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica ile İstanbul’da oynanan maçta sol arka grup kas tendonlarının yapışma tehdidinin oluşmasından dolayı, Diagne ise Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildiğinden dolayı Akhisar karşısında bulunmuyor.

Bu 3 futbolcunun da tedavisi sürüyor.