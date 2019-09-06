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Lingling Tayfunu Kore yarımadasına yaklaşıyor

Kore yarımadasına yaklaşan Lingling Tayfunu nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi, parklar ziyaretçilere kapatıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:44
Lingling Tayfunu Kore yarımadasına yaklaşıyor

Kore yarımadasına yaklaşan Lingling Tayfunu nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi, parklar ziyaretçilere kapatıldı.


Lingling Tayfunu Kore yarımadasına doğru yaklaşıyor. Kore Meteoroloji Ajansı, tayfunun bugün öğleden sonra güneydeki tatil adası Jeju’nun 430 kilometre güneybatısında olduğunu söyledi. Cumartesi öğleden sonra Güney Kore’nin batı kıyısından geçmesi beklenen tayfunun akşam Kuzey Kore’de karaya çıkması bekleniyor. Meteoroloji Ajansı, Pazar gününe kadar devam edecek güçlü rüzgarlarla birlikte şiddetli yağışların muhtemel sel, heyelan ve yapılarda hasar oluşturabileceği uyarısında bulundu.


Jeju Havaalanı’nda 80 uçuş iptal edilirken, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ülke çapında daha fazla uçuş iptalinin beklendiğini açıkladı. Seul’de halka açıl parklar ve hayvanat bahçeleri de ziyarete kapatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:44
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