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Dünya Lindsey Graham, İsrail'in katliamlarına destek verdi
Dünya

Lindsey Graham, İsrail'in katliamlarına destek verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 03:30:00 -
Lindsey Graham, İsrail'in katliamlarına destek verdi

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hedef alınmasına arka çıkan bir açıklamada bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail'i Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki gösteren ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Hamas'ın Gazze'nin her yerinde olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

"Hiçbir Filistinlinin ölmesini istemiyorum ama bunu nasıl yapacaksınız?" diyen Graham, CNN'e verdiği röportajda, Gazze'de daha fazla sivil kaybın, daha fazla isyancı üretebileceğine inanan Austin'in düşüncelerini 'saflık' olarak nitelendirdi.

Austin hakkında, "O kadar saf ki bu adama olan tüm güvenimi kaybettim" diyen Graham, Filistinliler için, "Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? Bir şekilde İsrail'in Gazze'deki halkı radikalleştirdiği fikri çok saçma. Yıllardır Hamas tarafından radikalleştirildiler" yorumunda bulundu.

Hamas'ın Gazze'deki apartman, okul ve hastanelere entegre olduğu fikrini savunan Graham, şunları söyledi:

Her yerde tünelleri var. Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni sanırım Hamas onların ölmesini istediği için. Sivil kayıpların azaltılmasına dair daha iyi yöntem varsa bana bildirin, İsrail'e söylerim ya da siz doğrudan söylersiniz. Ancak bu iş bittiğinde Hamas'ın hala ayakta olması fikri nihai stratejik başarısızlık olacaktır.
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Sivil kayıpları 2. Dünya Savaşı örnekleriyle normalleştirmeye çalıştı

Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesini normalleştirmek bağlamında 2. Dünya Savaşı'nda Japon uçaklarının Pearl Harbor saldırısına ve 11 Eylül saldırılarına ABD'nin verdiği karşılığı örnek olarak gösterdi.

Gazze'de sivillerin çok sıkışık bir şekilde yaşadığını ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırı düzenlerken sivilleri gözetmesinin imkansız olduğunu öne süren Graham, "Pearl Harbor (baskınından) sonrası çok fazla insanın ölmesi ve II. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Amerikan kamuoyu, Tokyo ve Berlin'i yok etmek için kaç kişinin öldüğü konusunda endişelendi mi?" ifadelerini kullandı.

11 Eylül saldırılarından yeterince ders çıkarılmadığını ifade eden Graham, "Eğer bir iki ay içinde (sorumlulara yeterince karşılık vermeden) El Kaide'ye karşı ateşkes yapmamız istenseydi, bunu duymazdan gelirdik. Austin, İsrail'e başarılması imkansız şeyler anlatıyor" dedi.

Kaynak: AA

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