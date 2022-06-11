Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique nereli kaç yaşında? Lincoln Henrique hangi takımda?
Lincoln Henrique kariyeri: Jorge Jesus yönetiminideki Fenerbahçe ekibi, Lincoln Henrique'yi renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu 73 puanla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe yeni sezona daha güçlü girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli kadroya dahil edilmek itenen isimler arasında Lincoln Henrique de var. Peki Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique nereli kaç yaşında? Lincoln Henrique hangi takımlarda oynandı? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor? İşte Lincoln Henrique hayatı, kariyeri.
Lincoln Henrique kimdir? Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile ilgilendiği iddia edildi. Peki Lincoln Henrique kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Lincoln Henrique hayatı, biyografisi, özgeçmişi?
Lincoln Henrique kimdir?
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos 1998 doğumludur. Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos olan futbolcu, 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Gremio takımının altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018/2019 sezonunu America-MG'de kiralık olarak geçirdi. 2019/2020 sezonunda Santa Clara'ya gönderilen 1.78 boyundaki 10 numara, geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7 gol ve 10 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.