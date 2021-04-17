Lince boyun eğen Erkan Oğur'a İbrahim Kalın'dan cevap: Birlikte susmaya karar vermiştik fakat...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsüne eşlik ettiği için eleştirilen ve lince boyun eğen müzisyen Erkan Oğur'un açıklamasına ilişkin, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği "Hiç oldum" türküsünün klibi geçen günlerde Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı. Erkan Oğur da söz konusu türküye kopuzla eşlik etti.

Geri adım attı

Erkan Oğur “Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” dedi.

Oğur sözlerini "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim." diye sürdürdü.

Kalın'dan cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan müzisyen Erkan Oğur'a cevap geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından 'Sözü yormadan' notuyla yaptığı açıklamasında, "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı" ifadesini kullandı.

Bakan Varank'tan destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında İbrahim Kalın'a destek verdi.

Varank, ''Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar...'' ifadelerine yer verdi.