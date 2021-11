Linç korosu devrede! İşine gelince "Yarkadaş", işine gelmeyince "Yandaş"

Beyaz TV’de yayınlanan "Uyan Türkiyem" programına telefonla bağlanan usta sanatçı Orhan Gencebay, son günlerde dövizde yaşanan büyük artışa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Döviz kurundaki yükselişe değinen Gencebay, "Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar" dedi ve şunları kaydetti:

"Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet ve bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Bu bana göre kasıtlı çıkarılmıştır, yabancıların yapmak istedikleri plan projelerine göre çıkmıştır. Türkiye, faiz veren bir ülke durumuna sokuldu, bundan yararlanan art niyetli yabancılardı, bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı. Şu anki hezeyanlara bakıyorum hayretler içinde kalıyorum."

"90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık" diyen Gencebay sözlerine şöyle devam etti:

"Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu."

Orhan Gencebay'ın anlayana "ders" niteliğindeki bu sözleri büyük takdir toplarken solak güruh yine kafayı çıkartarak linç operasyonuna girişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Orhan Gencebay'ı yandaşlıkla suçladı.

Yarkadaş yaptığı paylaşımda, "Orhan Abi bu işlere niye giriyorsun? İhtiyacın mı var AKP'ye?" dedi.

Öte yandan Barış Yarkadaş'ın aynı soruyu CHP'ye yalakalık yaparak paraları cebe indiren ve her fırsatta hükümeti hedef alan "Gökhan Özoğuz", "Tarkan" ve Metin Akpınar" gibi sözde sanatçılara sormaması "ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.