Limonu bulaşık makinesine koyarsanız…

Bulaşıkların yıkandıktan sonra yemek izleri ve kalıntılarıyla makineden çıkmasından şikayetçiyseniz bu haber tam size göre.

Bulaşık makinesi mutfaktaki en iyi yardımcılarımızdan biridir.

Bulaşık Makinesine Limon Koyarsanız Ne Olur?

Limonun içeriğinde bulunan asidik yapı, limonu tam bir temizlik malzemesine dönüştürüyor.

Bu sayede antibakteriyel özelliği bulunan limon, diğer yandan da mikropları öldürüyor ve bulaşık makinasının derinlerine saklanmış bakterileri yok ediyor. Limon sayesinde bulaşıklardaki inatçı lekeler çıkıyor ve üstüne bir de parıl parıl parlıyorlar.