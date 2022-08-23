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Kadın - Aile Limonlu yoğurt kürü tarifi nasıl yapılır? Etkisine inanamayacaksınız! İşte faydaları
Kadın - Aile

Limonlu yoğurt kürü tarifi nasıl yapılır? Etkisine inanamayacaksınız! İşte faydaları

Zayıflamak, göbek eritmek ve vücuttaki istenmeyen yağlardan kurtulmak için sizler için hazırladığımız Yoğurtlu Zayıflama Kürünü yani yoğurt diyeti uygulayın. Üstelik uygulanışı çok kolay. Yoğurt Kürü hazırlamak için yoğurt, limon, pul biber gerekiyor. ( Pul biber yerine zencefil ve zerdeçal da kullanabilirsiniz)

Yeniakit Publisher
2022-08-23 17:48:00 - 2022-08-23 17:51:01
Limonlu yoğurt kürü tarifi nasıl yapılır? Etkisine inanamayacaksınız! İşte faydaları

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir. Yoğurda ekleyeceğiniz bir baharatla etkileri inanılmaz olacak!

Göbek bölgesindeki aşırı ve gereksiz kilolarınızdan kurtulmayı başaramıyorsanız Prof. Dr. İbrahim Saracoglu’nın sunduğu yoğurt ve limon kürü mucizesini mutlaka denemelisiniz.

Yoğurt Limon Pul Biber Kürü ile Zayıflama

Limonlu yoğurt kürünü denemeden önce öğrenmeniz gereken en az 2 hafta devam etmeniz gerektiğidir. 1 – 2 gün denedikten sonra işe yaramadığını düşüncesine kapılıp sakın bırakmayın. Rahat ve basit şekilde hazırlayacağınız Yoğurtlu Limon kürü tarif sayesinde göbek bölgenizdeki yağlardan, kilolarınızdan hızlıca kurtulacaksınız.

Limon Yoğurt Kürü Malzemeler:

Yarım limonun suyu
3 Yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
1 çay kaşığı pul biber (pul biber yerine zencefil ya da zerdeçal da olabilir)
Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır – Hazırlanışı
Yukarıda verdiğim ayrıca resimlerde de göründüğü limonun suyunu, yoğurdu ve pul biberi belirtilen ölçülerle uygun bir kase içerisinde karıştırın.

Yoğurt Kürü Diyetinin Yapılışı:

Gece uyumadan yarım saat önce yiyin. Bu karışımı tükettikten sonra kesinlikle başka hiç bir şey yememeniz gerekiyor. En az 2 hafta boyunca bunu sürdürün. 2 Hafta sonunda değişimi göreceksiniz.

Yoğurt Kürünün Zararları

Yoğurt kürü diyetinde içerisinde pulbiber bulunması sebebiyle ilgili hastalığı olanların yapması önerilmez. Basur gibi hastalığı olanlara zararı olabilir. Onun dışında emziren annelere ve hamilelere hiç bir zayıflama kürünü önermiyoruz. Ayrıntılı bilgi için aşağıda yoğurt kürü ile zayıflayanların yorumlarına göz atabilirsiniz.

Limonlu Yoğurt Kürü Yapanlar

Yoğurt Limon Pul biber karışımını yapanlar ve bu şekilde zayıflayan değerli Faydalı Bilgin okurlarımın yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca aklınızı takılan sorularınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyiniz. Sizlerin sorularını cevaplamaktan memnuniyet duyarız.

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