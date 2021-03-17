Limonlu sütlaç nasıl yapılır? Kolay sütlaç tarifi
Tam ölçülü sütlaç tarifi | Limonun ferahlık veren tatlı ile sütün uyumu sizleri de şaşırtacak. Geleneksel bir tatlıya modern bir dokunuş arıyorsanız; limonlu sütlacı mutlaka denemelisiniz. Peki, limonlu sütlaç nasıl yapılır? Limonlu sütlaç malzemeleri
Mis gibi kokusu, damakları şenlendiren lezzetiyle ‘Limonlu Sütlaç’ tarifi…
Limonlu sütlaç tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı su
- 1 litre + 1 su bardağı süt
- Yarım çay bardağından biraz fazla pirinç
- 1 su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 paket vanilin
- 1 adet limon
Limonlu sütlaç nasıl yapılır?
Öncelikle tencereye su ve pirinci alıp pişirin.
Pirinç yumuşayınca tencereye bir litre sütü ve şekeri ekleyin.
Bir kasede pirinç unu ve 1 su bardağı sütü güzelce karıştırın.
Bu karışımı tencereye ekleyin.
Sütlacı sürekli karıştırarak pişirin.
Sütlaç kıvam alınca vanilini ekleyip ocağın altını kapatın.
Tatlı sıcakken servis kaselerine boşaltın.
Tatlınız soğuduğunda bir adet limonun kabuğunu rendeleyip sütlaçların üzerini süsleyin.
Afiyet olsun.