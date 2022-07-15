Limonlu su içmek zayıflatır mı? İşte limonlu suyun faydaları

Her sabah yeni bir güne ve dinlenmiş bir vücuda uyanırız. Gece vakti dinlenen vücudumuz ve organlarımız yeni bir döngüye hazırıdır. Bu yüzden sabah uyanır uyanmaz yediklerimiz ve içtiklerimiz organlarımızın da uyandığını göz önüne alırsak oldukça önemlidir. Bizimle birlikte metabolizmamızın da uyanması için sabahları 1 bardak su içmek – hatta limonlu su içmek – önemlidir. Peki, metabolizma nedir?

Metabolizma Nedir?

Metabolizma; canlı hücrelerde, organizmalarda yaşanan devinim ve değişimlerin kimyasal açıklamasıdır. Vücudumuzda gerçekleşen her türlü değişimde, metabolizma hızlanarak veya yavaşlayarak değişime ayak uydurur. Yaş, cinsiyet, beslenme şekilleri metabolizmanın çalışma hızında değişikliklere neden olur. Örneğin gençken daha hızlı olan metabolizma yaşlanınca yavaşlar.

Metabolizma Nasıl Hızlanır?

Metabolizma, insanların vücutlarında enerji kazanabilmeleri için kalori yakmasıdır. Bu işlemin hızlı olması vücudun hızlı olması demektir ki bu sürekli olarak kalori yakmaya yani kilo vermeye neden olur. Peki, metabolizma nasıl hızlandırılır?

Metabolizma, vücudun kalori yakması için yardımcı olabilecek besinlerle desteklenmesiyle hızlanır. Bu besinler toksin attırıcı özellikleriyle bilinir. Örneğin; acı biber, kahve ve yeşil çay, brokoli, elma, armut, çeşitli baharatlar, turunçgiller gibi birçok antioksidan besin, metabolizmayı hızlandırır.

Limonlu Su

Limon, metabolizmayı hızlandıran turunçgiller arasında asidik bir meyvedir. Ekşi ve asidik olduğundan suyun içine birkaç damla damlatıldığı takdirde suyu alkali hale getirme özelliği vardır. Alkali su, insan vücudunun ihtiyacı olan asit-baz dengesini koruyabilmiş, sağlıklı sudur. Limonlu su içmek, hem c vitamini açısından faydalı hem de mide Ph’ı açısından dengeleyicidir.

Limonlu Su İçmek Zayıflatır mı, Faydaları Neler?

Limonlu su içmek, insan vücuduna birçok fayda sağlar. Sabahları ılık suya limon sıkıp içmek, hem vücudu uyandırmayı hem de metabolizmayı hızlandırmayı sağlar. Bu da limonlu su içmek zayıflatır mı sorusuna cevap olur. Hızlanan metabolizma, kalori yakmaya ve zayıflamaya sebep olur. Bunun dışında, sudaki mineraller ve limondaki c vitamini sayesinde vücut bağışıklığı güçlenir ve romatizmaya da iyi gelir. Sindirim sistemine ve kabızlık sorununa iyi gelir. Sindirim enzimlerini harekete geçirdiğinden karaciğere de faydalıdır. Doğal idrar söktürücüdür ki bu da vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar. Şeker ihtiyacını azaltacağından kilo alımını yavaşlatır ve diyabet hastalarına iyi gelir. Limonlu su içmek, vücuda bu gibi birçok fayda sağlar. Güne limonlu su ile başlamak, vücudu temizleyerek uyandırır ve daha sağlıklı bir güne uyanmanızı sağlar.

İşte limonlu suyun faydaları...

Cildi temizler: Tek başına su, cildin temiz kalması için toksinlerin atılmasını sağlar. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi için faydalı: Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

Vücuda enerji verir: Vücudumuz gerekli enerjiyi yediğimiz yiyeceklerdeki moleküllerden alır. Pozitif iyonlar vücuda alındığında negatif iyonlarla birleşerek bir reaksiyon oluşturur. Limon, besinler arasında en çok negatif iyon bulunduran besindir ve tüketildiğinde daha fazla enerji alınmasını sağlar.

Nefes tazeleyicidir: Nane, maydanoz gibi limon da nefes tazeleyici özelliği ve ferahlık vermesi ile bilinir.

Kilo vermeyi destekler: Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca içerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir.

Kafeini azaltmaya yardımcı olur: Kafeini azaltmak isteyenler için birebir. Sabahları bir fincan kahve yerine ılık limonlu bir su içtiğinizde öğleden sonra rehavetinden eser kalmayacak. Böylece kafeine olan ihtiyacınız da azalacak.

Asit miktarını azaltır: En alkali meyvelerden biri olması sebebiyle ph değerini dengeler. Ayrıca içeriğindeki sitrik asit vücutta asit oluşumuna sebep olmaz. Her gün limonlu su içtiğiniz takdirde vücudunuzdaki toplam asit miktarı da zamanla azaltır.

Şişkinliği ve hazımsızlığı engeller: İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.