Limonlu kek tarifi

MALZEMELER

- 4 adet yumurta

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 su bardağı krema

- ½ su bardağı limon suyu

- ½ su bardağı Ayçiçek yağı

- 100 gr eritilmiş tereyağı

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

- 1 adet limon kabuğu rendesi

- 3 su bardağı un

YAPILIŞI

- Yumurtaları boş bir kaba kırın ve şekeri ilave edip mikser yardımı ile kremamsı bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Ardından krema, ayçiçek yağı, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve vanilya özütünü de ilave edip bir iki tur mikserle karıştırın. Mikserle karıştırmaya devam ederken eritilmiş tereyağını yavaş yavaş ekleyin.

- Kabartma tozu ve unu hamurun üzerine eleyin. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar mikserle tekrar çırpın.

- Tereyağı kaplı kek kalıbınıza hamuru aktarın ve spatula yardımı ile söndürmeden üzerini düzleyin. Önceden ısıttığınız 180°C fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

- Kalıbı soğuması için tel ızgara üzerine çıkartıp dinlendirin. Daha sonra ters çevirip pudra şekeri ile servis edin.