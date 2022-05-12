Limonlu aspirin kürü tarifi nasıl yapılır? 10 yaş gençleştiriyor! Porselen gibi bir cildin temel anahtarı

Aspirin temel olarak ağrıların azaltılması ve kanın sulandırılması için kullanılsa da aslında bundan çok daha fazlasını yapabilir. Limon ise C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır ve cildi besleyerek canlılığını geri kazandırır.

Bu iki maddenin karışımı ise mucizeler yaratacak, sivilcelerin ve yara izlerinin kaybolmasını sağlayacak ve sizi en az 10 yaş genç bir görünüme kavuşturacaktır. İşte limonlu aspirin kürü hakkında bilmeniz gereken her şey…Limon aspirin karışımı faydaları

ASPİRİN VE LİMONLU KÜRÜN FAYDALARI

Zamanla sürekli makyaj yapmanın etkisiyle veya hava kirliliğine maruz kalan cildin kendini yenileyememesi nedeniyle pek çok sorunla karşılaşabiliyoruz.

Ciltte oluşan sivilceler, renk eşitsizliklerinin oluşması veya artan kırışıklıklar için birçok cilt bakım ürünü denense de genelde pek yararlı olmuyorlar.Aynı şekilde sürekli olarak farklı ürünler denemek, ciltte iritasyona ve çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle size sunduğumuz bu kesin çözüm olan maskeyi denemeniz tüm bu zararlı etkilerden de kaçınmanıza yardımcı olacak.İçerisinde bulunan ürünler, her evde bulunan ve kolaylıkla ulaşabileceğiniz ürünler olmalarının yanı sıra cildinize de zararlı etkileri olmayacaktır. Düzenli kullanımda cildinize çok iyi gelecek bu maskeyi dilediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuz aralıklarla yapmanız mümkündür. Cildi kısacık bir zamanda bile toparlayabilen bu kür, cildin solukluğunun gidip canlı bir görünüm kazanmasına, ciltteki renk eşitsizliklerinin giderilmesine ve porselen görünümü kazanmasına yardımcı olur. Yüzünüzün ürettiği fazla yağı da alarak gözenek tıkanmasının ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçiyor. Yüzünüzü ölü hücrelerden arındırarak peeling etkisi yaratacak bu maske, cildinizi de besleyerek kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor. Kısa zamanda tazelenmiş ve daha genç görünen bir cilde kavuşmanıza destek oluyor.

GENÇLEŞTİRİCİ KÜR

Gerekli Malzemeler;

6 adet aspirin

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytinyağı (kuruluk yaşayanlar için)

1 çay kaşığı karbonat

Yapımı;

Kürün yapımına başlarken ilk yapılması gereken aspirinleri ezmek olacaktır. Havan yardımıyla yapabileceğiniz bu işlemi aynı zamanda plastik torba içerisinde bardak yardımıyla da ezerek toz haline getirebilirsiniz.

Ardından toz haline getirdiğiniz aspirini bir kabın içerisine alarak üzerine limon suyunu ekleyin. Bu iki malzemenin karışması bir tepkimeye yol açacağından 2 dakika boyunca bekleyin ve üzerinde diğer malzemeleri de ekleyerek güzelce karıştırın ve kürünüz hazır. Bu maskeyi tüm yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi sadece sorunlu bölgelere de uygulayabilirsiniz. 20 dakika boyunca yüzünüzde beklettiğiniz maskeyi ılık suyla yıkayarak temizleyebilir ve ardından bir nemlendirici uygulayabilirsiniz. Tüm etkilerini görmek için haftada 2 defa düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.

YOĞURTLU BALLI ASPİRİN MASKESİ- Lekeler için aspirin maskesi

Gerekli Malzemeler;

5 adet aspirin

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Yapımı;

Öncelikle aspirinleri ezerek ya da havanda döverek toz haline getirmekle başlayın. Arından içerisine bal ve yoğurdu ilave edin. Parmaklarınızın yardımıyla tüm yüzünüze bu karışımı yayarak yedirin ve yarım saat boyunca bekletin. Bu süre içerisinde maske yüzünüzde kuruyarak sert bir katman hissi yaratacaktır. Bu sürenin ardından ılık su yardımıyla yüzünüze masaj yaparak maskeyi temizleyin. Aynı zamanda cildinizi yenileyerek genç bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olarak tüm cilt kusurlarından arınmanızı sağlayacak.

Aspirin ve limon karışımı ne işe yarar? Faydaları

Aspirin ve limon suyu birleşince cilt için harika bir ikili haline geliyor ve cildinizi tazeleyip iyileştiriyorlar. Bu ikiliden aspirin cilde peeling yapan bazı bileşikler içerirken, limon da içerdiği C vitamini sayesinde güneş hasarını en aza indirgiyor.

Diğer tarif;

Aspirin ve limon karışımı nasıl yapılır?

Aspirin ve limon etkileşime girip yoğun bir kıvam aldığında bu karışıma 2 çay kaşığı bal ekleyin ve sonrasında (eğer kuru bir cildiniz varsa 2 çay kaşığı zeytin yağı ekleyin) karıştırın. Bu karışımı yüzünüzün tamamına veya yalnızca sivilceli bölgeye uygulayın

Aspirin ve limon sivilce

Aspirinle sivilce maskesi tarifi

Malzemeler;

Yapılışı; Aspirinin üzerine limon suyu ve suyu ekleyin ve ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Dilerseniz havanda ezerek daha iyi kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Macun kıvamına gelen maskeyi cildinize sürün 15-20 dakika sonra cildinizi ılık su ile durulayın.

Bal aspirin limon maskesi ne işe yarar?

Aspirinin iltihap giderici özelliği ile hazırlanan bu karışımla, akne ve sivilcelerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.