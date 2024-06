Limon suyu ve sarımsak kürü: Yeteneğiyle böbrek taşları bir bir kırılıyor! Bu nasıl kür... Duyan hayran kalıyor!

Sizlerde bu karışımı evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte Limon suyu ve sarımsak kürü yapılışı ve ispatlanmış faydaları.

LİMON SUYU İLE SARIMSAK KARIŞIMINI YILDA 1 DEFA MUTLAKA UYGULAYIN

Malzemeler:

2 litre saf taze sıkılmış limon suyu

35 diş kabukları soyulmuş ve dövülmüş sarımsak

2,5 Litrelik sağından solundan akıtma yapmayacak cam kavanoz (pet şişeleri tavsiye etmiyoruz)

Malzemelerin karışımı ve hazırlanışı:

Sıkmış olduğunuz limon suyunu kavanoza boşaltın (2 litre)

Daha önce soyduğunuz ve dövmüş olduğunuz sarımsakları da ekleyin.

Kavanozunuzun kapağını hava almayacak ve güneş görmeyecek bir alanda muhafaza ediniz.

1 ay boyunca hazırladığınız karışımı her gün 2-3 defa çalkalayanız.

1 ayın sonunda hazırlamış olduğunuz bu karışımın içine baktığınızda sarımsakların eridiğini ve hepsinin limon suyuna dönüştüğünü göreceksiniz.

Hazırlamış olduğumuz bu karışım şuan tüketmeye hazır.

Kullanımı:

Her günün sabahında kahvaltıya başlamadan önce takriben 20 dk önce bu karışımdan yarım çay bardağı tüketiniz.

Hazırladığınız ve limon suyu ve sarımsak kürünü, 2 litreyi bitirinceye dek her gün içiniz ve aynı saatlerde tüketmeye gayret ediniz.

Biliyoruz ki aranızdan bazıları bu karışımın tadını, kokusunu vb. sevmeyebilir fakat asla ve asla içine herhangi bir yabancı madde eklemeyiniz. (su,şeker vs.)

Limon suyu ve sarımsak kürünün ispatlanmış faydaları:

Kardiyovasküler rahatsızlıkları ortadan kaldırır. (damar tıkanıklığı, kalp spazmı, kan dolaşımı gibi hastalıklar)

Vücudunuzda oluşan ödemleri atmanıza yardımcı olur.

Böbrek ve safra kesesinde oluşan taşların erimesini ve vücuttan atılmasını sağlar.

Hipertansiyon hastalarının tansiyon sorunlarını düzeltir ve dengeler.

Kolestrolü düşürür ve vücutta biriken fazla yağların kolay yakılmasını sağlar.

Vücutta salgılanan insülin oranını düzenler.

Fazla yağlardan kurtulduğunuz için iştahınızı açar.

Midemizde oluşan ülseri kesin olarak yok ediyor.

Romatizmal ağrı ve iltahabı olan hastaların romatizmal hastalıklarının önüne geçer.

Sinir sistemini yeniliyor.

Beyin sistemini yeniliyor.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.

Felç ve inme riskini azaltır.

Stres altına girmenize olanak vermez.

Kanser oluşum hücrelerine karşı savaşarak kanser riskini azaltır.

Sizlerle paylaşmış olduğumuz bu yöntem alternatif tıp tedavisidir. Limon ve sarımsak alerjisi olanlar veya her ikisinden birine alerjisi olanlara kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu konuda ki tüm eylemler sizin inisiyatifinizdedir. Alerjisi olmayan bireylerde herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. Zaten doğal besin kaynaklarıdır.

