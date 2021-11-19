  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Limon kabuklarını çöpe atmayın
Kadın - Aile

Limon kabuklarını çöpe atmayın

Limonun kabuğunu atıyorsanız dikkat!

Yeniakit Publisher
2021-11-19 00:43:00 - 2021-11-19 01:10:04
Limon kabuklarını çöpe atmayın

Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. En az meyvesi kadar limonun kabuğu da faydalı. Limonun asıl vitamini kabuğunda… 

Limon kabuğunun faydaları nelerdir?

  • Astımı önler
  • İltihaplanmayla savaşır
  • Bağışıklık sistemini düzenler
  • Karaciğer ve böbrekleri temizler
  • Kan basıncını düzenler
  • Diyabet ve fazla kilolardan kurtarır
  • Kolestrolü düzenler
  • Hücre hasarını önler
  • Parazit ve kurtları yok eder
  • Antideprasan görevi görür
  • Stres ve sinire iyi gelir

Sıkılmış limon kabuğu ne işe yarar?

İçerisinde büyük oranda C vitamini ve kalsiyum bulunan limon kabuğu stresin azaltılmasında ve yok edilmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. Diş etlerinin daha güçlü olmasını sağlayan limon kabuğu, bağırsakların güçlenmesine ve karaciğer yağlanmalarının önüne geçmektedir.

Sıkılmış limon kabuğu ile ne yapılır?

Limon kabuğundan bitki çayları yapabilir, sararan tırnak ve dişleri beyazlatmada kullanabilir, ev temizliğinde ve oda spreyi olarak kullanabilir, yağını yapabilir, pastalarda ve yemeklerde aroma vermesi için kullanabilir.

Limon kabuğu kilo verdirir mi?

Limon kabuğu yemek zayıflatır. Kabuğunda var olan enzimler vücut için gerekli besinleri karşılar.

Limon kabuğu yağı nasıl kullanılır?

Sağlığa ve cilde sayısız faydası bulunan limon kabuğu yağı ürününü sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün tok karnına bir çay kaşığı oranında kullanabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız var ise limon kabuğu yağını kullanmadan önce bir uzmana danışmanız sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

Limon kabuğu çayı nasıl hazırlanır?

Kaynayan suya limon suyu ve yıkanmış kabuğunu ekleyin.20 dk kaynatıp süzün.Bal ile tatlandırıp servis edin. Not:Bir çok faydası olan limon kabuğu çayı özellikle soğuk kış aylarında soğuk algınlığı ve grip için tüketilmesinde fayda vardır.

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Dr. Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini ifade ederek çarpıcı uyarılar yaparak çözüm önerileri getirdi...
Sedat Peker'i titreten görüşme
Gündem

Sedat Peker'i titreten görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma’da ..
Duyurdular: 200 Husi öldürüldü
Dünya

Duyurdular: 200 Husi öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve El-Cevf illerinde yürütülen operasyonlarda bir günde 200 Hu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay