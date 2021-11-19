Limon kabuklarını çöpe atmayın

Yapılan çalışmalar, limonun suyu gibi kabuğunun da antioksidan kaynağı olduğunu gösteriyor. En az meyvesi kadar limonun kabuğu da faydalı. Limonun asıl vitamini kabuğunda…

Limon kabuğunun faydaları nelerdir?

Astımı önler

İltihaplanmayla savaşır

Bağışıklık sistemini düzenler

Karaciğer ve böbrekleri temizler

Kan basıncını düzenler

Diyabet ve fazla kilolardan kurtarır

Kolestrolü düzenler

Hücre hasarını önler

Parazit ve kurtları yok eder

Antideprasan görevi görür

Stres ve sinire iyi gelir

Sıkılmış limon kabuğu ne işe yarar?

İçerisinde büyük oranda C vitamini ve kalsiyum bulunan limon kabuğu stresin azaltılmasında ve yok edilmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. Diş etlerinin daha güçlü olmasını sağlayan limon kabuğu, bağırsakların güçlenmesine ve karaciğer yağlanmalarının önüne geçmektedir.

Sıkılmış limon kabuğu ile ne yapılır?

Limon kabuğundan bitki çayları yapabilir, sararan tırnak ve dişleri beyazlatmada kullanabilir, ev temizliğinde ve oda spreyi olarak kullanabilir, yağını yapabilir, pastalarda ve yemeklerde aroma vermesi için kullanabilir.

Limon kabuğu kilo verdirir mi?

Limon kabuğu yemek zayıflatır. Kabuğunda var olan enzimler vücut için gerekli besinleri karşılar.

Limon kabuğu yağı nasıl kullanılır?

Sağlığa ve cilde sayısız faydası bulunan limon kabuğu yağı ürününü sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün tok karnına bir çay kaşığı oranında kullanabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız var ise limon kabuğu yağını kullanmadan önce bir uzmana danışmanız sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

Limon kabuğu çayı nasıl hazırlanır?

Kaynayan suya limon suyu ve yıkanmış kabuğunu ekleyin.20 dk kaynatıp süzün.Bal ile tatlandırıp servis edin. Not:Bir çok faydası olan limon kabuğu çayı özellikle soğuk kış aylarında soğuk algınlığı ve grip için tüketilmesinde fayda vardır.