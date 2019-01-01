Limitte her şey net

Bugün itibarıyla Adil Kullanım Kotası (AKK) kalkıyor, limitsiz internet dönemi başlıyor. Yeni dönemde GB üzerinden değil, hız (Mbps) üzerinden bir kota uygulanacak. Kotasız tarifeye geçmek için herhangi bir dilekçe vermeye ya da başvuru yapmaya gerek kalmadan operatörler mevcut müşterilerini otomatikman tarifeden yararlandıracak.

Fatura yükselmeyecek

Taahhüt bitene kadar fatura yükselmeyecek. Buna karşılık sınırsız internetten faydalanılabilecek. AKK’sız dönemden taahhütlü paket kullanan mevcut aboneler kârlı çıkacak gibi görünüyor. Yeni düzenleme sabit interneti ve fiberi kapsıyor. Mobil kullanıcılar hız ve fiyat olarak bu değişiklikten etkilenmeyecek. AKK devrinin kapanmasının ardından interneti az ve çok kullanan arasındaki fark ortadan kalkacak. İnternet kullanımı az olanlar düşük hızlı paketlerden birini tercih etmek zorunda kalacak.

İnternete sınırlama yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AKK uygulamasının 2018 Mayıs ayında kademeli olarak kaldırıldığını belirtmiş, uygulamanın tamamen kaldırılmasıyla internet kullanımına sınırlama getirilmeyeceğinin altını çizmişti.