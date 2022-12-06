Limited şirket hissesi alan kız çocuğunun yetim maaşı kesilir mi?

Soru: Ben ölen annemden dolayı Bağ-Kur yetim maaşı alıyorum. Erkek kardeşim limitet şirket kurup beni de şirket ortağı yapmak istiyor. Kardeşimin şirketine ortak olursam yetim maaşıma bir zarar gelir mi? Özlem V.

Cevap: Limitet şirket ortakları hissesine bakılmaksızın zorunlu biçimde Bağ-Kur sigorta kapsamına girer. Bağ-Kur sigortalısı olan yetim kız çocuğunun da aldığı yetim aylığı kesilir. Ancak anonim şirkete ortak olan ancak yönetim kuruluna girmeyen kişiler Bağ-Kur sigortalısı olmazlar, bu nedenle yetim aylığı kesilmez. Ağabeyinizin kuracağı şirket limitet ise ve ortak olursanız yetim aylığınız kesilir. Anonim ise ve ortak olursanız yönetim kuruluna girmemeniz şartıyla yetim aylığı kesilmez.