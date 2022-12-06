  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek

Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'

Türkiye ve Yunanistan ordularının gücü karşılaştırıldı! İşte dünyanın en güçlü uyduları

Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi... Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak

Uyuklama görüntüsü manşetlerden inmiyor! Bu görüntüyü kim ekrana getirdi?

İşverenlerden asgari ücret için 600 dolar açıklaması! Bu sözler tartışma çıkarır

TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu! Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri! Dev hamle!

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz
Ekonomi Limited şirket hissesi alan kız çocuğunun yetim maaşı kesilir mi?
Ekonomi

Limited şirket hissesi alan kız çocuğunun yetim maaşı kesilir mi?

Merak edilen Limited şirket hissesi alan kız çocuğunun yetim maaşı kesilir mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:08:00 -
Limited şirket hissesi alan kız çocuğunun yetim maaşı kesilir mi?

Soru: Ben ölen annemden dolayı Bağ-Kur yetim maaşı alıyorum. Erkek kardeşim limitet şirket kurup beni de şirket ortağı yapmak istiyor. Kardeşimin şirketine ortak olursam yetim maaşıma bir zarar gelir mi? Özlem V.

Cevap: Limitet şirket ortakları hissesine bakılmaksızın zorunlu biçimde Bağ-Kur sigorta kapsamına girer. Bağ-Kur sigortalısı olan yetim kız çocuğunun da aldığı yetim aylığı kesilir. Ancak anonim şirkete ortak olan ancak yönetim kuruluna girmeyen kişiler Bağ-Kur sigortalısı olmazlar, bu nedenle yetim aylığı kesilmez. Ağabeyinizin kuracağı şirket limitet ise ve ortak olursanız yetim aylığınız kesilir. Anonim ise ve ortak olursanız yönetim kuruluna girmemeniz şartıyla yetim aylığı kesilmez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23