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Dünya Limanı bastılar! İsrail'e silah taşıyan gemiyi...
Dünya

Limanı bastılar! İsrail'e silah taşıyan gemiyi...

Yeniakit Publisher
2023-11-04 07:59:00 -
Limanı bastılar! İsrail'e silah taşıyan gemiyi...

ABD’nin California eyaletindeki Oakland Limanı’na giren onlarca kişi, İsrail’e yapılacak silah yardımlarını taşıyacağı iddia edilen askeri geminin önünde protesto gösterisi düzenledi.

New York merkezli ABC7’nin haberine göre, Oakland Limanı’na girişleri kapatan göstericiler, ABD’nin İsrail’e askeri desteğini protesto etti.

Limandaki askeri geminin Washington’a ve ardından Orta Doğu’ya hareket edeceğini savunan göstericiler, geminin hareketini engelleme girişiminde bulundu.

Gösteriyi organize eden Lara Kiswani, yaptığı açıklamada, geminin İsrail’e askeri teçhizat taşıyacağını liman çalışanlarından öğrendiklerini belirterek, "Biz sadece acil bir ateşkes çağrısı yapmaya ve halkımıza yönelik soykırıma yardım edilmesini durdurmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan Uluslararası Liman ve Antrepo Birliği üyelerinden Clarence Thomas da vergilerinin “kadınlara ve çocuklara atılan silahlara gittiğini” kaydederek, “Bu dolarlar, ABD vatandaşları yararına daha faydalı şeyler için harcanabilir.” dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
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İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Yorumlar

Amerika Amerikalılarındır diyecem ama :)

amerika lobilerindir ::)) azcık olan ermenilerin azcık olan rumların azcık hintlilerin azcok yahudilerin parayı bas senatörü satın al parayı bas meclistekini satın al ::)) amerikan baskanı keske yahudi doğsaydım diyen adam yardımcısı hinduzmili kamala ingiltere basbakanı hinduzmli analayın yani nerde müslüman düşmanı varsa (ingiltere nerden cıktı demeyin aynı ülkler sonucta )) hepsi amerikada
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