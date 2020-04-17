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Gündem

Limanda müthiş operasyon! Yurt dışına kaçırılmak üzere olan maske ve medikal ürünler ele geçirildi!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumu ele geçirildi.

2020-04-17 20:36:00 - 2020-04-17 20:55:03
Limanda müthiş operasyon! Yurt dışına kaçırılmak üzere olan maske ve medikal ürünler ele geçirildi!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Avcılar'daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumuna el konuldu.

Ürünleri yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, ele geçirilen ürünlerin de sayımına devam edildiği bildirildi.

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Yorumlar

Ercin

Aferim millet calisip emek veriyor karnini doyurmak icin sonrada adlari kacakciya cikiyor hirsizlikmi yapsin insanlar.batsin boyle duzen
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Mert

Satar kardesim size ne? Neyi ilegal bunun? Uyusturucu mu kaciriyorlar sanki? Yurticinde satmasina izin vermiyorsunuz, birakin yurtdisinda satsinlar.
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