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Limancılık sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu

Çevre politikası ve geliştirdiği yöntemlerin yer aldığı, limancılık sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyan ‘Kumport Sürdürülebilirlik Raporu’ yayınlandı.

08 Ocak 2019 Salı 11:56
Limancılık sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporu

Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanından biri olan Kumport, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. 2017 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerinin yer aldığı ‘Kumport Sürdürülebilirlik Raporu’, limancılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyor.

Raporda, çevre politikası ve geliştirdiği yöntemler belirtiliyor. Kumport CEO’su Özgür Soy, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sunmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlarla dizel yakıt yerine elektrik gücünü daha yoğun olarak kullanıyoruz. Bununla birlikte hibrit teknolojisi sayesinde yakıt tüketiminin azalmasının ve karbondioksit salınımının düşürülmesini sağlayarak çevreye karşı duyarlılığımızı devam ettirdik.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:56
  1. Kumport
  2. üç konteyner limanı
  3. Kumport Sürdürülebilirlik Raporu
  4. limancılık sektörü
  5. Kumport CEO’su Özgür Soy

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