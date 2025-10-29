  • İSTANBUL
Liman kenarında korkunç olay! Kayalıkların arasında cansız bedeni bulundu

Çanakkale Ayvacık'ta bağlı Küçükkuyu beldesinde liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Çanakkale’nin sessiz kıyılarından biri olan Küçükkuyu Limanı, bugün ürkütücü bir manzaraya sahne oldu. Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz haldeki Özgür K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Özgür K'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

