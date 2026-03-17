CHP’nin provokatörleri davayı uzatıyor! Ekrem için herkesi yakıyorlar

Buğra Kardan İstanbul

407 sanığın yargılandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının beşinci duruşması dün görüldü. İstanbul’u yağmalayan çetenin başı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı duruşmada eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer aldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen duruşmayı sanık avukatları, aileler, baro başkanları takip etti.

YİNE TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 no’lu duruşma salonunda taşkınlıklarla da karşı karşıya kalındı. Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatlara el sallayan İmamoğlu, sanıklara sarıldı. Bu sırada izleyiciler, sloganlar attı. Atışmalar, sataşmalar da eksik olmadı. Perşembe günü bir grup gazeteci kisvelinin Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan’ın işaret ettiği yere geçmeye yanaşmadığı hatta tartışma çıkardığı için dünkü duruşmaya basın kartı olmayanların alınmamasına karar verilince polemik çıktı. Her kavganın içinde yer alan CHP’li Mahmut Tanal, gazetecilerin görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği tantanasıyla ortalığı karıştırmaya kalktı.

CÜBBELİ PROVOKASYON

Cübbesini giyen ve avukat bölümünde oturan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de yargılamayı baltalamak için elinden geleni yaptı. Adı iddianamede geçen, İmamoğlu’nun tahsilatçısı olarak yâd edilen, milletvekili dokunulmazlığı bulunduğu için sanık kürsüsüne çıkarılamayan Özer’i uyaran Başkan Aylan, “Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin” diye uyardı. Özer’in direnmesi ve uyarıları dikkate almaması üzerine Aylan, “Milletvekilleri için gerekli yeri ayırdık. Bu şekilde yargılamaya başlayamam” dedi. Sanık avukatları da koro hâlinde Aylan’a bağırmaya başladı. Bunun üzerine duruşmaya 1 saat ara veren Başkan, sonra erteledi. Bu arada, Aylan’ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yollayarak 6. duruşmaya kriterleri karşılayan basın mensuplarının yanı sıra tutuklu sanıkların birinci ve ikinci derece yakınlarından biriyle devam edilmesi, diğer şahısların mahkeme salonuna alınmaması talebinde bulunduğu öğrenildi.

BİZİM CANIMIZ YANIYOR

Her gün 90 km yol gitmekten ve iş yerinden izin alamamaktan dert yanan bir sanık yakını ise, CHP’lilerin mahkeme şovlarına şöyle tepki gösterdi: “Duruşma yapılmadan iptal edildi. CHP teşkilatının davayı siyasallaştırması ve duruşma salonunu adeta bir miting alanına çevirmesi, mahkeme heyetinin işini oldukça zorlaştırıyor. Nitekim bugün de yaşanan bu taşkınlıklar nedeniyle duruşma yapılamadı. Oysa bizim canımız yanıyor. Her geçen gün zaman aleyhimize işliyor. Adaletin tecelli etmesini bekleyen insanlar için bu gecikmeler sadece bir erteleme değil, aynı zamanda ağır bir sabır sınavı. Sormak gerekiyor: Bu şımarıklıklara daha ne kadar göz yumulacak? Tek beklentimiz var: Hukukun konuştuğu, adaletin gecikmeden tecelli ettiği bir yargılama.”

DİSİPLİN SAĞLANMALI

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak da, şunları söyledi: “Milletvekilleri yargının işleyişine olumlu katkı vermeli. Seçilmişler, örnek tavırlar ortaya koymalılar. CHP’li milletvekillerinin mahkemede tartışma çıkarmaları üzücü. Adil yargılamayı baltalamaya dönük edaları hoş karşılamak mümkün değil. Rüşvetle, irtikâpla, yolsuzlukla itham edilenlerin yakınları veya avukatları davayı sabote etmeye yönelirse hukuk işlemez. Bundan da devlet ve millet zarar görür. O nedenle bilhassa milletvekilleri, mahkeme heyetine saygı duymalıdır. Hakim, yargılamayı ya da maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyenlere gerekli hükümleri uygulamakla mükelleftir. Burada mahkeme heyetine düşen daha dikkatli olmaktır. Başkan Aylan sabırlı. İyi niyeti anlaşılmıyor. ‘Korktu’ deniliyor. O nedenle disiplin sıkı uygulamalı. Dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlanırsa böyle bir tablo belirmeyecektir.”

HEM VEKİL HEM AVUKATLIK OLMAZ

Avukat Yurdal Kılıçer de şunları ifade etti: “En başından beri Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, esasa girip ikna edici savunma yapmak yerine davayı sulandırma yoluna gidiyorlar. Bunlar, tribünlere oynama ve davayı zamana yayma taktiği güdüyorlar. Yakışıksız eylemlerde bulunuyorlar. Bu laflar, ne bir milletvekiline ne de avukata yakışır. Özer’in hem milletvekilliği hem de avukatlık yapamayacağını bilmesi gerek. Bunu bilmiyorsa Özer’den hiçbir şey olmaz. Anlıyoruz ki bilinçli olarak davayı sabote etmeye yönelmiştir. Demek ki kendisiyle ilgili iddialar, ithamlar için diyeceği bir şey yok. Çünkü söz sırası itirafçılara gelmişti. Bir kere mahkeme heyeti şovlara izin vermemeli. Seyirci sayısını kısıtladığı gibi duruşmanın insicamını bozanlara müeyyide uygulamaktan çekinmemeli. Çekindiği takdirde şovlara hız verileceğini unutmamalı.”