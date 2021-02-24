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Spor Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: Baba, sen n'aptın ya
Spor

Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: Baba, sen n'aptın ya

Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda şut çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, 'Baba, sen n'aptın ya' notunu ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:36:00 -

Fransa ekibi Lille, sosyal medya hesabından takımın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı'nın antrenmandaki şut çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

Fransız ekibi görüntü paylaşımına Türk bayrağını ve 'Baba, sen n'aptın ya' notunu da ekledi.

Lille'nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

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