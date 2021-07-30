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Spor Lille'den Burak Yılmaz kararı
Spor

Lille'den Burak Yılmaz kararı

Fransız ekibi Lille, transfer tekliflerinin olduğu Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 10:26:00 -
Lille'den Burak Yılmaz kararı

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu Lille'de şampiyon tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Lille'deki teknik direktörlük görevinden ayrılarak Nice'e geçen Christophe Galtier golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı da Nice'e transfer etmek istiyor.

Lille ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Burak Yılmaz'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İtalya Serie A'dan Milan ile de görüşen fakat Olivier Giroud'u kadrosuna katan İtalyan ekibi Burak transferinden vazgeçmişti. Son olarak Nice'in ilgisine ise milli futbolcunun kulübü Lille net cevap verdi. Fransız basınının aktardığı haberde Lille'deki eski teknik direktörü Galtier tarafından takip edilen Burak Yılmaz, Nice'ten hala uzakta. Fransız spor sitesi butfootballclub'ın aktardığı haberde, "Lille Başkanı Olivier Letang'ın eski antrenörüne Fransa şampiyonu unvanında çok belirleyici olan deneyimli Türk golcüyü hediye etmesi söz konusu değil" sözlerine yer verildi.

"Çok güzel teklifler var" demişti

Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti.

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