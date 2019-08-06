Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.06 Ağustos 2019 Salı 11:18
Lille, Yusuf Yazıcı'yı resmen kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinden geçirilen milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trabzonspor'un bu transfer karşılığında Fransız ekibinden 17,5 milyon Euro artı Portekizli Edgar Le’yi alacağı ifade edildi. Ayrıca bordo-mavililer Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.
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