Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lille, Yusuf Yazıcı'yı resmen kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinden geçirilen milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor'un bu transfer karşılığında Fransız ekibinden 17,5 milyon Euro artı Portekizli Edgar Le’yi alacağı ifade edildi. Ayrıca bordo-mavililer Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

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