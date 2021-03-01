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Spor Lille ve Strasbourg puanları paylaştı
Spor

Lille ve Strasbourg puanları paylaştı

Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında evinde Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 05:13:00 -
Lille ve Strasbourg puanları paylaştı

Karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Ajorque'nın attığı golle Strasbourg 1-0 önde bitirdi.

Lille, Jose Fonte'nin 86. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil olurken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 59'a Strasbourg da 30'a yükseltti. Lille en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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