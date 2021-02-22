  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lille, Lorient deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı
Spor

Lille, Lorient deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 05:47:00 -
Lille, Lorient deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı

Moustoir Stadı'ndaki karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine Andreaw Gravillon, 38. dakikada Jose Fonte, 59. dakikada Jonathan Ikone ve 90+1. Domagoj Bradaric dakikada attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 23. dakikada Jerome Hergault kaydetti.

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı 65. dakikada oyuna dahil olurken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Lille, liderlik koltuğunu Olympique Lyon'dan geri aldı. Lorient ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi
Teknoloji

Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaşarak, 'Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerin..
Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti
Dünya

Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden, kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas eyaletinde ''büyük felaket'' ilan etti.
Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partis, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler
Siyaset

Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partis, HDP'ye yol gösterdi: Gergerlioğlu için AYM'yi işaret ettiler

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay