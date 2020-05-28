Liglerin başlama tarihi kesinleşti
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.
TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:
1. Süper Lig'de 7 takımın yaptığı, 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu kabul edilmedi.
2. Süper Lig'de santra daha önce belirlendiği 12 Haziran'da yapılacak.
3. Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.