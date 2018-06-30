Light ürünler gerçekten zayıflatıyor mu?

Yağı ve şekeri azaltılmış, kalorisi diğer ürünlere göre daha az olan ürünlere light ürün deniyor.

Diyet yapanların yaptıkları en büyük hata light ürünlerin kilo verdirdiğini düşünüp fazla tüketmeleridir. Unutulan şey tüketilen light ürünlerin azaltılmış da olsa belirli bir miktarda kaloriye sahip olmalarıdır. Bu yüzden light ürünlerin tüketiminde aşırıya kaçıldığında kilo vermek yerine kilo alınır.