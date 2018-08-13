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'Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak önemliydi'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak önemliydi dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:57
'Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak önemliydi'

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Maçtan evvel Trabzonspor’la ilgili ön tarafı çok yetenekli bir takımdan kurulu oyuncuları var. Geçen seneden devam eden 11’in 10 tanesi sert baskı yapabilen ve adam odaklı oynayan bir takım. Bizim topa sahip olma oyunumuz ilk yarı rakipten fazlaydı. O pas kalitesini zaman zaman ayarlayamadık. Duran toptan golü bulduk. İkinci yarıda Trabzonspor biraz daha topa sahip olacaktı bu da normaldi. Biz 30 kere rakip ceza sahasına girdik onlar 11 kere. Pozisyon vermedik gibi. Fiziksel olarak rakipten 6-7 km daha fazla koştuk. 3 gün önce maç oynamamıza rağmen. Sahada mesafe olarak 22 tane oyuncunun arasından Milos en fazla mesafe kateden oyuncuydu. Savunma son derece dikkatli ve konsantrasyonu yüksek oynadı ve 90. dakikada Adebayor oyunda önemli katkı sağladı. Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak önemliydi. 3 gün önce maç ve bugün maç, gol yemeden tamamlayıp kazanarak devam ettik. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarından itibaren Burnley maçına hazırlanacağız” şekilde konuştu.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:57
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