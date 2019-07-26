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"Lige en hazır şekilde gireceğiz"

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:- "Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncular iyi gidiyor"

26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
"Lige en hazır şekilde gireceğiz"


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Lige en hazır şekilde gireceğiz." dedi.

Özat, mavi-lacivertlilerin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'da, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, transfer edilen kaleci Emrullah Şalk'ın aralarına katıldığını söyledi.

Çalışmaları kapsamında 3-4 hazırlık maçı daha oynayacaklarını aktaran Özat, şu ifadeleri kullandı:

"Aramızdan kiralık olarak gidecek genç kardeşlerimiz var. Onları, hazır duruma gelecekleri yerlere göndermeyi düşünüyoruz. Saha zemini dışında gerek otel imkanları gerek oynadığımız takımlar olsun her şey çok iyi. Hazırlık maçlarındaki skorlara çok takılmıyorum. Hazırlık müsabakalarında yenilebiliriz ama önemli olan lig maçlarını en iyi şekilde bitirebilmek. Skorların çok fazla önemi yok, maçtaki mücadeleleri önemsiyorum. Bana göre oyuncular iyi gidiyor. Lige en hazır şekilde gireceğiz."

Özat, transfer çalışamalarına değinerek, "Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir. Özellikle Süper Lig'deki takımların kampları bittikten sonra oradaki duruma göre 1-2 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Bunu mevcut oyuncuları azalttıktan sonra yapacağız. Hala 27-28 kişiyiz." diye konuştu.

Transferi dün açıklanan ve ilk antrenmanına çıkan kaleci Emrullah Şalk da beklentileri karşılamak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

Emrullah, çok çalışıp istenilen seviyeye ulaşıp kazanma alışkanlığı elde ederek uzun süren şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
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  4. Ümit Özat

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