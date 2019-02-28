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"Ligdeki ilk hedefimiz 41 puanı yakalamak"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Sezonun ilk yarısında topladığımız puanlar, bizi kredi açısından artı bir haneye ulaştırdı. Kaybettiğimiz maçlarda o krediden yedik" - "(Tarık Çamdal) İki gün önceki antrenmanda maalesef sakatlandı"

28 Şubat 2019 Perşembe 14:06
"Ligdeki ilk hedefimiz 41 puanı yakalamak"

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligdeki ilk hedeflerinin 41 puanı yakalamak olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yarısında topladığımız puanlar, bizi kredi açısından artı bir haneye ulaştırdı. Kaybettiğimiz maçlarda o krediden yedik." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında, iyi bir oyunla üç puan aldıklarını dile getirdi.

Bu hafta da sahalarında formda bir takım olan MKE Ankaragücü ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatan Korkmaz, rakiplerinin agresif ve temaslı oynayan bir takım olduğunu söyledi.

Korkmaz, sahada bu sert oyuna karşılık vermek zorunda olduklarını belirterek, "Takım olarak hafta başından beri çalışıyoruz. Her maç düşündüğümüz hedefe daha yakın olmamızı sağlayacak. İnşallah bu maç da onlarda biri olur. Zor bir maç olacak. Mücadele seviyesi üst düzeyde bir karşılaşma olacak. Takım olarak buna hazırız. İnşallah maçın sonunda istediğini alan taraf oluruz." diye konuştu.

"Ligdeki ilk hedefimiz 41 puanı yakalamak" ifadesini kullanan Korkmaz, bütün konsantrasyonlarının da buna yönelik olduğunu kaydetti. Korkmaz, bu sezon zor bir lig oynandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda böyle bir lig yaşandığını görmedim. Sezonun ilk yarısında topladığımız puanlar, bizi kredi açısından artı bir haneye ulaştırdı. Sezonun ikinci yarısına başlarken kaybettiğimiz maçlarda o krediden yedik. Her kazandığımız maç hedefe bir adım daha yaklaşmak demek. Bu 41 puanı hedefliyoruz. O puana ne zaman ulaşırız onu net olarak söyleyemiyoruz. Son zamanlarda böyle bir sezon görmedim."


- Tarık Çamdal sakatlandı


Yeni transferler Amilton ve Fredy'nin sezon başından beri takip ettikleri oyuncular olduğuna değinen Korkmaz, takımlarındaki Brezilyalı oyuncular sayesinde bu iki oyuncusunun hem dil sorununu hem de takım uyum sorununu çabuk atlattıklarını, bunun da kendilerine avantaj olduğunu bildirdi.

Korkmaz, bu oyuncuları Beşiktaş maçıyla oynatmaya başladıklarını anımsatarak, "Oyuna katkıları oldu. Hem topun bizde kalmasında hem de savunma arkasına yapılan sprintlerde bize çok faydaları oldu. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer transferleri Tarık Çamdal'ın takıma çabuk katılması için fazladan antrenmanlar yaptırdıklarını belirten Korkmaz, "İki gün önceki antrenmanda maalesef sakatlandı. Sakatlanmasaydı bir hazırlık maçı almayı düşünüyordum. Onun son durumunu görmek istiyorduk. Sakatlanınca bu sefer fiziksel olarak geri gidecek. Sakatlığı 3-4 hafta daha sürecek gibi gözüyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:06
  1. - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
  2. Antalyaspor
  3. SÜPERLİG

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