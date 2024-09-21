  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Max Kownatzki Almanya'da duyurdu: Türkiye rakipsiz

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuk daha ölmüş

Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

Alman havacılık devi Türkiye'yi işaret etti: Avrupa ülkeleri harekete geçmeli

Ticaret Bakanlığından CHP'ye tokat gibi İsrail yanıtı!

Hafter'in adamından Türkiye ile Mısır arasındaki anlaşma sonrası ilginç çıkış: Talebimiz bu ayrılmalılar

Yolcunun yemeğinden öyle bir şey çıktı ki… Uçak acil iniş yaptı

Kahramanmaraş’ta korkunç anlar! İş makineleri bir anda toprak altında kaldı

Yiğit Bulut 'Savunma alanında çalışan bir dostuma sordum' diyerek korkutan haberi Türkiye'ye verdi

Katil İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü
Dünya Lig rekorunun kırılması bekleniyor
Dünya

Lig rekorunun kırılması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-09-21 08:00:00 -
Lig rekorunun kırılması bekleniyor

İtalya Serie A'da bu hafta Milano derbisi oynanacak. Inter ve Milan'ın karşılaşacağı derbide 7 milyon euroluk gelirle lig rekorunun kırılması bekleniyor.

Serie A'nın 5. haftasındaki dev maçta Inter ile Milan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

Son şampiyon Inter, bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraber aldı. Milan ise 4 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

 

BİLETLER TÜKENİYOR

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Inter-Milan derbisinin tüm biletlerinin pazar gününe kadar tükeneceği belirtildi.

Inter'in böylece bu karşılaşmadan 7 milyon euro gelir elde edeceği ve 2019'daki Juventus maçındaki 6.6. milyon euroluk geliri geride bırakacağı ifade edildi.

MILAN'DA FONSECA TARTIŞILIYOR

Sezon başında Milan'ın başına geçen Paulo Fonseca'nın takımdaki geleceği belirsiz.

Kötü bir sezon başlangıcı yapan Milan'da Fonseca'nın geleceğinin bu derbiye bağlı olduğu, alınabilecek kötü bir sonuçta yol ayrımına gidilebileceği kaydedildi.

INTER-MILAN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'da Inter ile Milan, 22 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki dev maç, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...
NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...

Dünya

NASA açıkladı: Futbol sahası büyüklüğündeki göktaşı...

Belli oldu: Türkiye için büyük tehlike artık orada: A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması belli oldu
Belli oldu: Türkiye için büyük tehlike artık orada: A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması belli oldu

Spor

Belli oldu: Türkiye için büyük tehlike artık orada: A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması belli oldu

‘Futbola rahatlık getirir’ diyerek duyurdular! Devrim olacak futbolda devrim… Dünya bu olayı konuşuyor!
‘Futbola rahatlık getirir’ diyerek duyurdular! Devrim olacak futbolda devrim… Dünya bu olayı konuşuyor!

Spor

‘Futbola rahatlık getirir’ diyerek duyurdular! Devrim olacak futbolda devrim… Dünya bu olayı konuşuyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23