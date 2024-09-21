Lig rekorunun kırılması bekleniyor

Serie A'nın 5. haftasındaki dev maçta Inter ile Milan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Inter, bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraber aldı. Milan ise 4 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

BİLETLER TÜKENİYOR

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Inter-Milan derbisinin tüm biletlerinin pazar gününe kadar tükeneceği belirtildi.

Inter'in böylece bu karşılaşmadan 7 milyon euro gelir elde edeceği ve 2019'daki Juventus maçındaki 6.6. milyon euroluk geliri geride bırakacağı ifade edildi.

MILAN'DA FONSECA TARTIŞILIYOR

Sezon başında Milan'ın başına geçen Paulo Fonseca'nın takımdaki geleceği belirsiz.

Kötü bir sezon başlangıcı yapan Milan'da Fonseca'nın geleceğinin bu derbiye bağlı olduğu, alınabilecek kötü bir sonuçta yol ayrımına gidilebileceği kaydedildi.

INTER-MILAN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'da Inter ile Milan, 22 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki dev maç, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.