Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı ve lig ertelenecek mi? Sorulara ilişkin “Liglerin ertelenmesi söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Peki Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?02 Ağustos 2019 Cuma 14:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı ve lig ertelenecek mi? Sorulara ilişkin “Liglerin ertelenmesi söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Peki Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan açıklamalar geldi. Nihat Özdemir açıklamasında, "beİN ile görüşmeleri yapacağız ve nasıl bir anlaşma yaptığımızı açıklayacağız. Liglerin geç başlaması gibi bir durum yok. beİN ile yola devam edeceğimizi umut ediyorum. Kulüplere en kısa sürede ödeme yapılmasını sağlayacağız. Yayıncı kuruluş beİN ile TFF arasında bir sözleşme var. Yapılan toplantılar sonucunda elde ettiğimiz verileri, Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaştık" dedi.
Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstürü çekildi mi, ne zaman çekiliyor? Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları.
Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2019-2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
Süper Lig fisktürü
1.HAFTA
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR
GÖZTEPE - ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR
KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ
DENİZLİSPOR - GALATASARAY
FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR
2.HAFTA
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GENÇLERBİRLİĞİ
GALATASARAY - KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR
ALANYASPOR - KASIMPAŞA
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
RİZESPOR - SİVASSPOR
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE
TRABZONSPOR - MALATYASPOR
ANTALYASPOR - DENİZLİSPOR
3.HAFTA
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR
KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR
KONYASPOR - ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR
KAYSERİSPOR - GALATASARAY
4.HAFTA
ALANYASPOR - FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR
DENİZLİSPOR - KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - MALATYASPOR
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ
RİZESPOR - GÖZTEPE
GALATASARAY - KASIMPAŞA
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR
5.HAFTA
GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR
KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR
GÖZTEPE - KONYASPOR
MALATYASPOR - GALATASARAY
SİVASSPOR - TRABZONSPOR
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR
RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
6.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
GALATASARAY - FENERBAHÇE
DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA
KONYASPOR - KAYSERİSPOR
ALANYASPOR - SİVASSPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GÖZTEPE
ANTALYASPOR - MALATYASPOR
7.HAFTA
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
KASIMPAŞA - KONYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY
8.HAFTA
ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
TRABZONSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY - SİVASSPOR
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE
MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR
9.HAFTA
GÖZTEPE - KASIMPAŞA
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - ALANYASPOR
SİVASSPOR - ANTALYASPOR
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
FENERBAHÇE - KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR
RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
10.HAFTA
KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ
DENİZLİSPOR - SİVASSPOR
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE
TRABZONSPOR - GÖZTEPE
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR
11.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
BEŞİKTAŞ - YUKATEL DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - KONYASPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY A.Ş.
12.HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - SİVASSPOR
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
13.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR
SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KONYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR
14.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
GALATASARAY A.Ş. - ALANYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR
15. hafta
TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KONYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
16.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR
17.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
ALANYASPOR - KONYASPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - YENİ MALATYASPOR
18.HAFTA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YENİ MALATYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ALANYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - SİVASSPOR
19.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
20.HAFTA
ANTALYASPOR A.Ş. - KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ
YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - SİVASSPOR
ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
21.HAFTA
KONYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
22.HAFTA
ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - SİVASSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
23.HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
SİVASSPOR - ALANYASPOR
GÖZTEPE A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KONYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
24.HAFTA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR
25.HAFTA
FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR
SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
26.HAFTA
ALANYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR
27.HAFTA
SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - MKE ANKARAGÜCÜ
GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
28.HAFTA
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ANTALYASPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YUKATEL DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KONYASPOR - SİVASSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
29.HAFTA
FENERBAHÇE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - ALANYASPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş.
SİVASSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
30.HAFTA
GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - SİVASSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
31.HAFTA
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - KONYASPOR
ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
32.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ANTALYASPOR A.Ş. - ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - SİVASSPOR
33.HAFTA
ALANYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
TRABZONSPOR A.Ş. - KONYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
34.HAFTA
ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - SİVASSPOR
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