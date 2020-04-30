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Spor

Lig iptal oldu! Federasyon şampiyonu ilan etti

Fransa'da liglerin sonlandırılmasının ardından PSG Ligue 1'de şampiyon ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:12:00 -
Lig iptal oldu! Federasyon şampiyonu ilan etti

Koronavirüs salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

Toulouse ve Amiens küme düştü

L'Équipe'in duyurduğu habere göre, 27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.

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