Lifeboxlu bulut arşivle dolup taştı

Turkcell, kullanıcılara sunduğu kişisel bulut depolama servisi lifebox ile bugüne kadar milyarlarca fotoğraf ve içeriğin adresi oldu. Servis, Kurban Bayramında da fotoğraf, video ve diğer içeriklerin güvenle saklanması için hizmetlerine devam edecek.

Kullanıcıların belgelerini hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesini sağlayan lifebox, bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox’a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar oldu. Depolamanın ötesinde işlevlere de sahip olan lifebox yüz ve obje tanımanın yanı sıra, seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor. Tekrarlayan kareler tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, ayrıca güvenli rehber yedeklemesi yaparak herhangi bir olumsuz durumda elinizdeki iletişim bilgilerinin kaybolmamasını da sağlıyor.

Güvenli depolama alanı

Çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak mümkün. Aynı zamanda lifebox’taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyona göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor ve bu şekilde yapılan aramalar sonucu bulunabiliyor. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre dünyanın dört bir yanındaki kullanıcının istifade edebildiği lifebox’a bugüne kadar 5 buçuk milyar dosya yüklendi. Bu da, 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak bir miktara eşit. Dosyalardaki içerik ise 406 milyon kitaba eşit. 5 milyar fotoğraf ise 5 petabyte’a ulaştı. Bu kadar fotoğraf eğer ortalama büyüklükte kartlara basılsaydı dünyanın yüzeyini iki kat kaplayacak, çevresini yedi defa dolaşan bir uzunluğa ulaşacaktı.