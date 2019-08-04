0553 313 94 23

lifebox'a 5 milyar fotoğraf, 406 milyon kitaba eşit içerik yüklendi

Kullanıcıların belgelerini hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesini sağlayan lifebox, bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirildi- lifebox'a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar oldu

04 Ağustos 2019 Pazar 09:28
lifebox'a 5 milyar fotoğraf, 406 milyon kitaba eşit içerik yüklendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in kişisel bulut depolama servisi lifebox'a bugüne kadar 5 milyar fotoğraf, 406 milyon kitaba eşit içerik yüklendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, lifebox, Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır.

Kullanıcıların belgelerini hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesini sağlayan lifebox, bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox’a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar oldu.

Depolamanın ötesinde işlevlere de sahip olan lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor. Tekrarlayan kareler tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, ayrıca güvenli rehber yedeklemesi yaparak herhangi bir olumsuz durumda elinizdeki iletişim bilgilerinin kaybolmamasını da sağlıyor.

Çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak mümkün. Aynı zamanda lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyona göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor ve bu şekilde yapılan aramalar sonucu bulunabiliyor.


- lifebox'a yüklenen fotoğraflar dünyanın çevresinde 7 tur atıyor


Bu sadeleştirilmiş bulut deneyimi, sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından kullanıcıya hitap ediyor. Tüm operatörlerden abonelerin kullanabildiği lifebox'a bugüne kadar 5,5 milyar dosya yüklendi. Bu, 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak bir miktar. Dosyalardaki içerik ise 406 milyon kitaba eşit.

Bu dosyaların en önemli kısmını oluşturan 5 milyar fotoğraf ise 5 petabyte'a ulaştı. Bu kadar fotoğraf, eğer ortalama büyüklükte kartlara basılsaydı dünyanın yüzeyini 2 kat kaplayacak, çevresini 7 defa dolaşan bir uzunluğa ulaşacaktı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:28
  1. lifebox

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Simavlı muhtarların hizmet isteği
    1. Simavlı muhtarların hizmet isteği
    2. Yavru kedi sıkıştığı yerden..
    3. ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var
    4. Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı..
    5. Üretici fındık bahçesine şenlik..
    6. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    7. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    8. Finansal restorasyon ile bilançolar..
    9. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    10. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    11. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    12. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    13. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    14. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    15. MediaMarkt’tan ‘fotobaskı’ hizmeti
    16. Olmayan vinçteki hacizi kaldırmak için..
    17. Belediye başkanı eline süpürgeyi aldı,..
    18. Kanser tedavisi gören çocuklara..
    19. Yusuf Yazıcı ayrılık kararını resmen..
    20. Mersin'de dolandırıcılık iddiası
    21. Motosiklet sürücülerine 95 bin lira..
    22. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine..
    23. Polisten motosiklet uygulaması
    24. 1 yıl askerlik yaptı, dönüşte..
    25. Bursa’da şehir günü
    26. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin..
    27. Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza..
    28. Aşırı hız yapan sürücüden ilginç..
    29. Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı
    30. Ürdün Kralı’ndan, Netanyahu’nun..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak